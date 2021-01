Fenêtre sur les arts : balado, théâtre, chant choral et... Rush

Les Rhapsodes, promenade dans le Québec de Louis-Honoré Fréchette

Le choeur des Rhapsodes Photo : Maarten Buyck

Le concert des Rhapsodes marque le retour de la formation sur scène et le 20e anniversaire de son directeur musical David Rompré.

Pour l'occasion, David Rompré a choisi des textes du poète et homme politique Louis-Honoré Fréchette, dont des lieux à Québec portent le nom.

On connaît cette présence-là dans notre culture, mais on n'a pas tous attribué son nom à son oeuvre. C'est donc une façon de découvrir l'oeuvre de Louis Fréchette. Les oiseaux de neige, l'un de ses cycles principaux, lui a permis d'ailleurs de recevoir un prix à l'Académie française , rappelle Rompré. Un poète québécois reconnu par l'Académie française, c'est quand même important dans notre histoire culturelle.

Deux oeuvres majeures du poète, mis en musique par François Couture, sont au programme.

Avec de paysage en paysage, chaque poème représente un lieu qu'a visité Louis Fréchette et qu'il a décrit , souligne David Rompré.

Une façon unique de visiter la ville de Québec de la fin du XIXe siècle.

Les Rhapsodes

De paysage en paysage

Webdiffusion : 23 janvier 2021, 20h

palaismontcalm.ca  (Nouvelle fenêtre) , 18 $

Patricia Tadros

Programmation anniversaire du Trident

«La Sagouine» avec Lorraine Côté Photo : © stéphane bourgeois / Stéphane Bourgeois

Le Trident célèbre ses 50 ans en lançant une nouvelle programmation en ligne. L’institution théâtrale dévoile notamment, le webdocumentaire 50 ans de feu sacré, réalisé par Marjorie Champagne et Marilyn Laflamme. C'est l'occasion de revisiter un demi-siècle de créations. Cinq épisodes sont proposés.

Aussi, le Trident nous invite à découvrir dès maintenant, trois productions qui ont été adaptées sous la forme de télé-théâtre ou de radio-théâtre.

La pièce Exercices de style de Raymond Queneau, qui a été présentée en salle, du 22 au 26 septembre dernier, nous est offerte en télé-théâtre.

On a également accès à la pièce La Sagouine d’Antonine Maillet, dans un format de radio-théâtre. La comédienne Lorraine Côté y tient le rôle-titre.

La pièce Les barbelés d’Annick Lefebvre est également proposée en radio-théâtre.

C’est une pièce qui nous montre à quel point le monde nous étouffe. Et physiquement, l’héroïne de la pièce a des barbelés qui lui montent jusqu’à la gorge , souligne Anne-Marie Olivier, codirectrice générale et directrice artistique du Trident.

Chaque production est offerte au coût de 10 $ à 15 $ sur le site du Trident. Cette programmation s'enrichira de deux autres rendez-vous, en mars prochain, avec les pièces Eldorado, de Laurent Gaudé et Ce qu’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel. À nous d'en profiter! Bon théâtre!

Valérie Cloutier

À la rencontre du Grand Nord avec Mario Cyr

Le cinéaste et explorateur Mario Cyr Photo : Radio-Canada / Christian Côté

En cette période un peu grise où le concept de grande aventure se résume à aller faire l'épicerie, voici une suggestion qui vous fera vivre des émotions fortes.

La série balado en sept épisodes intitulée À la rencontre du Grand Nord avec Mario Cyr vous entraîne dans un univers de neige et de glace où le célèbre caméraman a souvent exercé sa profession.

La série relate les souvenirs de celui qui est connu pour ses talents de plongeur en eaux glacées et de vidéaste sous-marin. On y aborde des thèmes aussi divers que les ours polaires, l'importance du campement, les affres de l'attente, le territoire, les Inuits et les dangers du métier lorsqu'il est pratiqué dans le Grand Nord.

À la rencontre du Grand Nord est un incontournable pour quiconque souhaite voyager par procuration.

Anne-Josée Cameron

New World Men — le son de Rush

Spectacle-hommage à Rush avec New World Men Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Un spectacle-hommage à Rush sera diffusé en direct à La Chapelle spectacles  (Nouvelle fenêtre) , samedi soir.

La formation New World Men ne se veut pas une imitation du groupe mythique; les trois musiciens veulent plutôt recréer le son studio de Rush.

Fait intéressant, Martin Girard, le bassiste et claviériste du groupe est un ingénieur de son de formation.

Pour apprécier les plus grands succès du trio en direct, c'est samedi soir à 20 h. La rediffusion du spectacle est disponible jusqu'au 31 janvier.

Le prix pour une personne est de 15 $ et le tarif suggéré pour deux personnes ou plus, dans un même lieu, est de 25 $.

Claudia Genel