Assouplissement de restrictions : des médecins du Manitoba appellent à la prudence

La province a annoncé mardi qu’elle pourrait assouplir, dès samedi, certaines restrictions pour toutes les régions sanitaires sauf celle du Nord.

Selon ce que je vois, il me semble qu’il y a de fortes chances que si on met en place toutes les restrictions qui seraient assouplies, nous serons de retour à la case départ avec des restrictions plus importantes pendant trois à quatre semaines , affirme un expert en maladie infectieuse et spécialiste en soins intensifs à Winnipeg, Anand Kumar.

La province pourrait permettre aux Manitobains de recevoir cinq visiteurs à l'extérieur sur leur propriété. Dix personnes pourraient se rassembler pour des funérailles. Les Manitobains pourraient aussi recevoir deux visiteurs à la fois à l'intérieur.

Le médecin et microbiologiste à l’Hôpital Saint-Boniface, Philippe Lagace-Wiens, est inquiet de cet assouplissement possible.

Je suis autorisé à avoir deux personnes, mais je vais avoir deux personnes aujourd'hui, et deux personnes différentes demain et deux personnes différentes le lendemain , prévient-il.

À ce stade, cela devient la même chose que de rassembler un grand nombre de personnes au fil du temps. Philippe Lagace-Wiens, médecin et microbiologiste à l’Hôpital Saint-Boniface

Philippe Lagace-Wiens se dit préoccupé par la réouverture de grands centres commerciaux. « Même à 25 % de la capacité d’accueil, il y aura beaucoup de gens qui se rassembleront là-bas dans les aires de restauration », dit-il. Photo : Philippe Lagacé-Wiens

Les magasins non essentiels et les salons de coiffure pourraient rouvrir avec une capacité d’accueil limitée.

Selon Anand Kumar, les services comme ceux des salons de coiffure représentent un risque moins élevé si les règles sanitaires comme le port du masque sont respectées.

Toutefois, Anand Kumar aimerait que la province enregistre une baisse du nombre de cas de COVID-19, soit de 40 à 50 chaque jour. Dans un telle situation, les autorités sanitaires pourraient mieux tracer les contacts, selon lui.

À l'échelle provinciale, la santé publique a rapporté mercredi 6 décès supplémentaires reliés à la maladie et 154 nouveaux cas de COVID-19, dont 70 dans la région sanitaire du Nord.

Le taux de positivité des 5 derniers jours à Winnipeg s’établit à 6,7 %, soit le plus bas depuis octobre. Ce taux est de 9,5 % au Manitoba.

L’experte en maladie infectieuse et professeure à l’Université du Manitoba, Kelly MacDonald, note que même si les taux d'infection sont plus faibles à Winnipeg et dans certaines parties du sud du Manitoba, le nombre de cas augmente dans la région sanitaire du Nord. Elle ajoute qu'il ne faut pas oublier que le système de santé dessert toute la province.

Ça n’a pas d’importance si vous venez de Treherne, Churchill, Flin Flon ou Winnipeg. Si vous avez besoin d'une chirurgie cardiaque, vous devez vous rendre à l'Hôpital Saint-Boniface. Kelly MacDonald, experte en maladie infectieuse et professeure à l’Université du Manitoba

Si l'unité de soins intensifs de cet hôpital est pleine de patients avec la COVID-19, vous n’êtes pas chanceux , ajoute-t-elle.

Mme MacDonald croit que la province doit lever les restrictions, petit à petit.

Le médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba, Jazz Atwal a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi que la province ferait des choix judicieux pour la réouverture des commerces.

Nous devons prendre notre temps pour le faire, pour le faire correctement, afin de ne pas devoir revenir en arrière. Ouvrir et fermer, ouvrir et fermer n'est pas quelque chose que nous voulons faire , explique Jazz Atwal.

Selon les informations de Cameron MacLean, Caitlyn Gowriluk et Alana Cole