Le Conseil scolaire public de Calgary échappe à sa dissolution

À ce point-ci, je ne vois pas de raisons d’envisager cette option , a dit la ministre Adriana LaGrange en entrevue, avant de préciser :

Ceci dit, je revisiterai la situation dans six mois et dans un an pour m’assurer que les changements accomplis sont durables et que les choses progressent dans la bonne direction. J’aurai toujours des options à ces moments.

En mai dernier, elle avait affirmé que le plus grand conseil scolaire de la province souffrait de mauvaise gestion chronique. Elle lui avait imposé une vingtaine de changements sous peine de dissolution.

La présidente du CBEConseil scolaire public de Calgary , Marilyn Dennis, affirme que tous les membres du conseil poussent un soupir de soulagement.

Je suis très fière de mes collègues conseillers, fière de notre équipe d’administrative et fière du travail que nous avons accompli , dit-elle.

L’arrêté ministériel publié en mai contenait diverses directives touchant les pratiques financières, la gouvernance et la gestion du CBEConseil scolaire public de Calgary .

Marilyn Dennis assure que le Conseil a travaillé très fort et engagé un expert en gouvernance pour l’aider à s’y conformer. La ministre a d’ailleurs suggéré que le CBEConseil scolaire public de Calgary continue de faire affaire avec cet expert et le Conseil lui a déjà offert une extension de contrat.

Adriana LaGrange explique aussi que, conformément à ses directives, le Conseil scolaire public de Calgary a révisé son approche pour la compensation de son personnel, son modèle pour offrir des services de soutien psychologique ainsi que ses protocoles de confidentialité et de communications.

Selon Marilyn Dennis, le conseil étudie également des solutions pour réduire le coût du contrat de location associé à son bâtiment central, jugé trop cher.

Il semblait y avoir un problème systémique au CBEConseil scolaire public de Calgary depuis très longtemps. Je dis ça parce que des conseillers qui y siégeaient précédemment ont été renvoyés et aucun changement n’en a résulté , dit Adriana LaGrange.

Elle félicite donc le conseil d’avoir saisi l’occasion de s’améliorer et d’avoir montré sa volonté d’instaurer « des changements culturels durables .

Adriana LaGrange avait commencé à critiquer la gestion du CBEConseil scolaire public de Calgary en novembre 2019, quand, après une diminution de son budget, le conseil avait annoncé qu’il devait mettre fin à 300 contrats d’enseignants. Elle avait alors ordonné un audit de ses finances.

La firme Grant Thornton LLP n'avait trouvé aucune anomalie, mais il avait entre autres noté que le Conseil ne faisait pas beaucoup de planification financière à long terme et que certaines de ses décisions avaient mené à un appauvrissement de ses réserves.

Le CBEConseil scolaire public de Calgary a réussi à sauver les contrats d'enseignants en puisant dans ses réserves.

En novembre dernier, le bureau d’Adriana LaGrange avait déclaré que le conseil faisait des progrès encourageants, selon les directives du ministère.

Avec des informations de Lucie Edwardson