Michel Potvin fait ses excuses à Marc Pettersen, qui les accepte

Le conseiller municipal de Saguenay Michel Potvin présente ses excuses à son collègue Marc Pettersen. Celui-ci l’accuse d’avoir proféré des menaces à son endroit et de l’avoir invité à se battre.

Selon lui, Michel Potvin s’est approché très près de son visage alors qu’il ne portait pas de masque de protection. Lors du conseil de ville de lundi, Marc Pettersen avait même indiqué qu’il songeait déposer une plainte au criminel pour voies de fait.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Michel Potvin a toutefois refusé de donner plus de détails sur les circonstances de cette dispute. Il maintient qu’il veut passer à autre chose.

Celui qui est responsable des finances à Saguenay dit avoir décidé de s’excuser après avoir mûrement réfléchi à son geste. Il a envoyé un message texte à Marc Pettersen mercredi soir pour l’informer de sa décision et de sa sortie médiatique.

Ce n’était pas mon intention, mais je crois que je l’ai blessé profondément. Je lui tends la main et m’excuse. Je le fais pour lui, pour mes collègues et pour l’arrondissement. Michel Potvin, conseiller municipal de Saguenay

Excuses acceptées

Mercredi matin, le conseiller municipal du secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi a publié un bref communiqué sur sa page Facebook pour indiquer qu’il acceptait les excuses de son vis-à-vis. Marc Pettersen s’engage à ne faire aucun autre commentaire sur le sujet et demande aux internautes d’éviter les propos haineux à son endroit ou au sujet de son collègue. Il considère le dossier clos.

Le conseiller municipal Marc Pettersen Photo : Radio-Canada

Un souci pour ses amis conseillers

Michel Potvin affirme ne pas avoir eu de pression de l’extérieur pour s’excuser, mais mentionne qu’il a senti le malaise de ses collègues à la table du conseil. Ils n’ont pas à subir ça , indique-t-il.

Il rappelle aussi que le conseiller de Chicoutimi-Nord a déjà plié sur son orgueil dans le passé et que c’était maintenant à son tour.

C’est le maximum que je peux faire. Michel Potvin, conseiller municipal de Saguenay

Cette décision a-t-elle à voir avec une possible candidature à la mairie de Saguenay? Michel Potvin préfère éluder la question et rappelle que le plus important en politique demeure le moment présent.