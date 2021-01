Un chroniqueur sportif saskatchewanais meurt de complications liées à la COVID-19

Le chroniqueur sportif bien connu en Saskatchewan, Warren Woods, n’est plus. L’homme de 66 ans est mort mercredi après-midi de complications liées à la COVID-19 après avoir contracté le coronavirus en décembre dernier.

Sa mort a été confirmée par sa famille, qui a publié une déclaration mercredi soir. Surnommé Woodsy par ses proches, il a rendu l’âme aux côtés de ses enfants, Nicole et Chris. Ces derniers ont d’ailleurs tenu à remercier les travailleurs de la santé qui ont pris soin de leur père depuis son entrée à l’hôpital le mois dernier.

Ils [ses enfants] souhaitent exprimer leur immense gratitude aux médecins, aux infirmières et aux spécialistes de l’unité de soins intensifs médicaux et de l’unité 3E de l’Hôpital général de Regina pour toute leur attention et leurs soins , peut-on lire dans la déclaration familiale.

Au cours des dernières semaines, une collecte de fonds pour aider Warren Woods à se remettre sur pied a été lancée sur la plateforme GoFundMe. Les quelques 600 dons ont permis d’amasser près de 65 000 $.

Ses enfants ont mentionné qu’ils étaient reconnaissants envers les gens qui ont soutenu leur père au cours des dernières semaines, indiquant que cela était réconfortant .

L’annonce du décès de Warren Woods a déclenché sur les réseaux sociaux un afflux de témoignages provenant de la communauté sportive saskatchewanaise, de ses collègues de travail à Global, STV et CJME ainsi que de ses amis.

Sur son compte Twitter, le premier ministre Scott Moe s’est dit attristé d’apprendre la mort de l’un des radiodiffuseurs les plus populaires en Saskatchewan et que la province a perdu un grand ami .

Grand partisan des Oilers d’Edmonton, Scott Moe a conclu son gazouillis avec une touche d’humour en souhaitant une victoire des Maple Leafs de Toronto, l’équipe préférée de Warren Woods, mercredi soir dans leur duel face aux Oilers.

L’équipe de hockey junior, les Pats de Regina, ont remercié Warren Woods pour tous les bons souvenirs , ajoutant que son immense passion pour le sport et pour la Ville Reine ne sera pas oubliée .

Avec les informations de CBC