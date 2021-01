COVID-19 : 500 cas et 14 décès en 24 heures en C.-B.

De plus une nouvelle éclosion communautaire est rapportée au centre de détention préventive Pretrial Services Centre à Surrey.

Les responsables de la santé indiquent que les protocoles en cas d'éclosion sont en place, et les équipes de santé publique de la régie de la santé de la vallée du Fraser recherchent les contacts et soutiennent les services correctionnels.

Deux éclosions sont aussi rapportées dans des centres de soin de longue durée. La première à Villa Cathay, dans la régie de santé du Grand Vancouver et la seconde, au manoir Acropolis dans la régie de santé du Nord de la province.

D'autre part, les éclosions de Guildford Seniors Village et Maple Ridge Seniors Village sont terminées dans la vallée du Fraser. De même que les éclosions dans l'intérieur au Mountainview Village et au Village by the Station.

Les autorités sanitaires rapportent aussi une baisse des hospitalisations. Mardi, 329 personnes étaient hospitalisées suite à des complications liées au coronavirus contre 320 personnes mercredi. Parmi celles- ci, 66 sont aux soins intensifs.

Poursuivre l’effort collectif

La province se rapproche de la barre des 100 000 vaccinations. Depuis le début de la campagne d'immunisation, 98 125 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées.

Et les autorités sanitaires rappellent aux Britanno-Colombiens de poursuivre les efforts collectifs pour atteindre la ligne d'arrivée plus rapidement .

Chaque jour où nous suivons les mesures de santé publique, nos communautés et nos proches sont plus en sécurité. Continuons , peut-on lire dans le communiqué de la province.

Par ailleurs, les responsables de la santé soulignent que si la tendance se maintient, ils pourront envisager d’assouplir les restrictions en place. Pour l'instant, celles-ci sont en vigueur jusqu’au 5 février.

Finalement, 55 564 Britanno-Colombiens infectés se sont débarrassés du nouveau coronavirus.