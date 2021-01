Banff célèbre la culture des montagnes et l'hiver

Au cœur des mois d’hiver, le Parc national Banff invite les visiteurs à célébrer la culture des montagnes, de la neige et du froid avec son festival SnowDays.

Compétition de sculptures sur neige, courses de chevaux et patinage, SnowDays existe depuis plus de 100 ans. Autrefois appelé Carnaval d’hiver de Banff, le festival a dû s'ajuster et changer ses activités cette année en raison de la COVID-19.

L’événement a été réduit et se concentre vraiment sur la communauté. Les sept sculptures sur neige sont le point central du festival et sont présentées à travers Banff , explique Angela Anderson, la représentante des médias et des communications pour Banff Tourism.

Les sculptures sont plus éloignées les unes des autres, afin de mieux permettre la distanciation physique. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Peter Vogelaar a fait ses débuts comme sculpteur, il y a 28 ans. Il participe au festival pour la quatrième fois et est heureux de partager un peu de bonheur grâce à son art.

Peter Vogelaar (à l'arrière) et son coéquipier Alex en sont à une première collaboration. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Le plaisir d'être au coeur des montagnes, d'être entouré de la belle faune, ça procure une certaine légèreté , partage de façon passionnée l'artiste.

Il y a tellement de gens qui se sentent déprimés à cause de la COVID-19 et transformer quelque chose de simple comme un bloc de neige en quelque chose d'impressionnant et joyeux peut aider. Peter Vogelaar, artiste sculpteur

David Ducharme participe lui aussi au festival pour une quatrième fois. Il pratique son métier depuis près de 20 ans.

Le francophone de la Colombie-Britannique a choisi de sculpter des chevaux. Un nouveau défi pour lui.

David Ducharme a toujours été fasciné par les chevaux. Avec sa coéquipière, ils ont décidé de relever le défi. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Ça fait quelques années que je focalise sur les chevaux. Je veux les comprendre un peu mieux. Ce sont des animaux tellement majestueux, forts, élégants, ce n'est pas facile de capturer leur esprit , explique le sculpteur.

Le fameux château de glace de l'hôtel du Château Lake Louise, un classique hivernal. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

En plus d'admirer les sculptures, les visiteurs peuvent patiner sur le lac Louise et visiter un château de glace.

Le château comprend d'ailleurs pour la première fois un tunnel illuminé qui guidera les visiteurs vers des sculptures de glace et vers l'immense patinoire sur le lac.

Le château du Lac Louise a construit un tunnel de lumière vers sa patinoire pour illustrer l'espoir. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Les restaurants de Banff participent également au festival à leur façon.

Aussi à découvrir, il y a le sentier du chocolat chaud, où le public pourra découvrir plus d'une vingtaine de différentes recettes et saveurs exclusives pour le festival, proposées par une quinzaine de restaurants , explique Angela Anderson.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Dégustez plus d'une vingtaine de chocolats chauds exclusifs pour le festival, proposés par plusieurs restaurants de Banff. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Le festival se poursuit jusqu’au 31 janvier.