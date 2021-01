Anxiété chez les jeunes : des ateliers pour outiller les parents

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) offre aux parents d'enfants du primaire et du secondaire des ateliers en ligne sur le stress et l'anxiété chez les jeunes.

Une première rencontre en ligne a eu lieu mercredi soir. D’autres rencontres sont prévues les 26 janvier, 1 et 3 février.

L'atelier en ligne, animé par des psychoéducateurs, vise à répondre à des questions comme sur les différences entre le stress et l’anxiété ou les signes d’anxiété chez l'enfant.

L'activité s'inscrit dans un plus large projet des autorités de la santé qui vise à rendre plus accessibles les ressources pour faire face à l'anxiété et au stress dans le cadre de la pandémie.

Plus d’inscriptions que prévu

150 parents se sont inscrits à l'atelier de mercredi soir. Au total, les quatre soirées d’ateliers cumulent 427 inscriptions.

Une adolescente suit un cours à la maison Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

C’est signe que ça répond à un besoin des parents , a souligné Catherine Cyr, psychoéducatrice au CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et coanimatrice des ateliers. On ne s’attendait pas à une réponse aussi positive.

On veut leur donner des moyens rapidement pour faire face à ça, parce qu’on ne veut pas aller vers quelque chose qui va être plus difficile à gérer. Catherine Cyr, psychoéducatrice au CIUSSS MCQ

Les outils qu’ont les parents ne suffisent plus pour gérer le nouveau quotidien , a pour sa part fait valoir Louise Garceau, directrice de l’organisme Parents partenaires de Trois-Rivières.

Elle se réjouit que les parents aient fait le pas d’aller chercher des ressources. Pour moi, c’est très significatif, vous ne pouvez pas imaginer.

Devant la popularité des ateliers en ligne, le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec évalue la possibilité d'offrir d'autres dates bientôt.

D’après le reportage de Camille Carpentier