Montréal célèbre l'assermentation de Kamala Harris

Il y a déjà près de 40 ans que Kamala Harris a quitté Montréal et l’école secondaire de Westmount qu'elle fréquentait, mais la Ville, ses résidents et les élèves de l’établissement ne tarissent pas d’éloges à l’égard de la nouvelle vice-présidente des États-Unis et, surtout, ils espèrent la revoir bientôt.