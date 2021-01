COVID-19 : les écoles accumulent les cas depuis les Fêtes

Nous avons au total dans la province 167 écoles sous alerte et 252 cas dont seulement 18 sont liés à de la transmission communautaire, a détaillé mercredi la médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw.

La province liste actuellement deux écoles avec des éclosions comptant de 5 à 9 cas confirmés et 36 écoles avec de 2 à 4 cas.

L'école Fairview de Calgary et l’école d’immersion George McDougall d’Airdrie sont toutes les deux aux prises avec des éclosions.

Le conseil scolaire public de Calgary précise d’ailleurs avoir recensé au moins 66 cas depuis janvier, forçant 2400 étudiants et 200 membres du personnel à s’isoler.

Pour sa part et en date du 18 janvier, trois écoles du conseil public d’Edmonton étaient touchées : Clara Tyner, Svend Hansen et l’Alberta School for the Deaf, chacune comptant seulement un cas et forçant un total de 41 personnes à s’isoler.

Le conseil scolaire catholique d’Edmonton compte 27 cas depuis les Fêtes, ce qui a forcé 662 personnes en isolement.

Le conseil scolaire catholique de Calgary a pour sa part recensé 46 cas depuis la rentrée de janvier, dont 42 chez des élèves et 4 au sein du personnel. En tout, 1135 personnes sont en isolement en lien avec ces cas. Une classe a aussi été transférée en ligne à cause d’une éclosion.