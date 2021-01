Une Nuit de la lecture en mode virtuel

La troisième Nuit de la lecture, le 23 janvier prochain, se déroulera en ligne en raison de la pandémie et du couvre-feu. Organisé par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois et la fondation Lire pour réussir, l’événement propose une trentaine d’activités.

Une cinquantaine d’écrivaines et d’écrivains accueilleront le public dans le confort de leur foyer pour lire leurs textes et présenter les coups de cœur littéraires de l’année choisis par des bibliothèques, des librairies et des organismes culturels.

Simon Boulerice Photo : La production est encore jeune inc. / Pascal Roberge

La Nuit de la lecture est une nuit qui vous invite à être en intimité avec les mots et avec la voix des écrivains et des écrivaines, et, surtout, à être en intimité avec vos rêves, les oreilles ouvertes , souligne Kim Thúy, qui est porte-parole de l’événement en compagnie de Simon Boulerice.

Chaque porte-parole participera d’ailleurs à l’une des activités avec une écrivaine invitée.

Des activités pour tous les goûts

Six activités sont proposées pour chacune des cinq heures de l’événement.

Toutes les activités sont gratuites, mais il est obligatoire de s’y inscrire à l’avance sur le site de la Nuit de la lecture afin d’avoir accès aux salles virtuelles le 23 janvier de 18 h à 23 h.

L’une des premières activités sera Bonne nuit les cocos! , une lecture de Marianne Dubuc et Mathieu Lavoie.

Par la suite, Francine Ruel proposera quelques extraits d’Anna et l'enfant-vieillard, suivie de son invité David Goudreault, qui lira des extraits de sa trilogie La bête. On pourra aussi écouter Marie Laberge narrer quelques-unes de ses œuvres.

David Goudreault Photo : Pamplemousse média

Divers parcours seront aussi proposés au public autour d’un thème. On aura « Des mots qui résonnent » (poésie, slam, conte), « La nuit énigmatique » (autour du roman policier), « Des mots pour s’endormir... moins niaiseux! » et « La nuit fantastique » (autour des littératures de l’imaginaire).

Élizabeth Baril-Lessard, Lucile de Pesloüan, Edith Kabuya, Stéphanie Lapointe, Priska Poirier, Jean-Christophe Réhel et Pierre-Yves Villeneuve proposeront des lectures et activités pour les ados. MC June leur offrira un slam.

Pour les adultes, diverses activités et lectures sont aussi proposées par Mélikah Abdelmoumen, Véronique Bachand, Dany Boudreault, Geneviève Blais, Roxanne Bouchard, Dominique Corneillier, Jean-Paul Daoust, Caroline Dawson, Rima Elkouri, Caroline Fortin, Karoline Georges, Marie-Andrée Gill, Marie-Élaine Guay, Ayavi Lake, Valérie Jessica Laporte, Martine Latulippe, Magali Lémèle, Felicia Mihali, Blaise Ndala, Alex Noël, Stanley Péan, Michèle Nicole Provencher, Renée Robitaille, Mauricio Segura, Geneviève Thibault, Émilie Turmel, Christiane Vadnais, Laurence Veilleux, Myriam Vincent, Élisabeth Vonarburg et Jo Walton.