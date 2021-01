La Banque Nationale ferme sa succursale de Sayabec

Selon le vice-président régional de la Banque Nationale, Steve Roy, cette décision de fusionner les deux succursales matapédiennes s’explique par les changements d'habitudes des clients.

On voit une augmentation de 7 % par année de l’utilisation nos solutions bancaires par internet ou les applications mobiles , précise M. Roy. Parallèlement, on voit une diminution de plus de 10 % des transactions qui se font au comptoir.

Avec la crise sanitaire, on voit une augmentation vraiment marquée en ce qui concerne les changements d’habitudes. Steve Roy, vice-président régional de la Banque Nationale .

M. Roy constate également que les demandes pour des rendez-vous virtuels ont explosé depuis le début de la pandémie.

M. Roy refuse de préciser combien de clients seront touchés par cette fermeture, mais assure que les quatre employés de la succursale de Sayabec pourront être transférés à Amqui s'ils le souhaitent.

Une douche froide selon le maire

C’est une grande déception , affirme le maire de Sayabec, Marcel Belzile.

Quand on apprend qu’une entreprise de l’envergure de la Banque Nationale ferme sa succursale, c’est une autre tuile sur notre tête , ajoute M. Belzile. On n’aurait pas eu besoin de ça, mais que voulez-vous? C’est une décision d’affaires.

Le maire de Sayabec, Marcel Belzile (archives) Photo : Radio-Canada

Le maire déplore que Sayabec perde une fois de plus des acquis.

Des emplois transférés à Amqui, des guichets transférés vers Amqui… Ça amène encore du monde à passer tout droit à Sayabec, et ça, on n’aime pas ça! Marcel Belzile, maire de Sayabec

La Banque Nationale affirme qu'il s'agit du seul projet de fusion de succursales au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, pour le moment.

Avec les informations de Catherine Poisson