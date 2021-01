L'intérêt pour le ski de fond explose en Estrie

À Sherbrooke, le magasin Atmosphère est l’un des rares au Québec à jouir encore d’un grand inventaire de skis de fond.

On expédie des skis de fond à la grandeur de la province [..] On a un engouement qui nous dépasse un petit peu , lance Mathieu Péloquin, directeur du magasin. Le magasin spécialisé en plein air est d'ailleurs convaincu qu’il manquera d’équipement de ski de fond avant la fin du mois.

La folie se fait sentir en magasin depuis le début de l’automne. Mathieu Péloquin croit que l’aspect familial du sport ainsi que son accessibilité expliquent cet intérêt pour le sport.

Cet enthousiasme se fait aussi ressentir à la base de plein air André-Nadeau. Noémie Charron, la codirectrice de Carbure Aventure, qui gère la base de plein air, constate que les nouveaux amateurs sont nombreux à emprunter les sentiers gratuits du site.

La base de plein air doit tout de même concilier avec les défis de l’important achalandage qu’elle connaît. Il manque parfois de places dans le stationnement ,et d’équipement pour la location. Le site web permettant de faire des réservations en ligne a aussi connu quelques ratés.

Noémie Charron espère tout de même que cet intérêt va perdurer au-delà de la pandémie.

Notre objectif c’est que les gens fassent de plus en plus de sports extérieurs. On souhaite que ce soit un beau départ pour les sports de plein air.

Noémie Charron, codirectrice Carbure Aventure