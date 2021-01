Un ex-employé de Google condamné pour avoir volé des secrets d’affaires gracié par Trump

En août 2020, un juge de San Francisco a condamné l’ingénieur à 18 mois de prison pour ce qu’il a qualifié du plus grand crime de secret d’affaires [qu’il a] jamais vu .

L’ingénieur Anthony Levandowski a volé plus de 14 000 documents qui contenaient, entre autres, des informations sur l’ancienne division de voitures autonomes Waymo de Google.

La compagnie Waymo, une filiale de Google, lancera dans les prochains jours son service de taxis sans chauffeur. Photo : Waymo / Aron Pruiett

Peu de temps après avoir quitté le géant californien, il a lancé sa propre entreprise de camions autonomes, Otto, rachetée par Uber Technologies, compagnie dans laquelle il dirigeait un projet similaire. Dans la foulée de cette histoire, l’ingénieur a été congédié en 2017.

Il a plaidé coupable des accusations portées contre lui en échange d’une peine moins importante, évaluée au départ à 10 ans de prison.

Cela n’a pas empêché Donald Trump de gracier Anthony Levandowski mercredi, jugeant qu’il avait déjà payé un prix important pour ses actions . La Maison-Blanche a également mentionné dans son mémo qu’il pourrait désormais consacrer ses talents à l'avancement du bien public .

Lors de la condamnation de Levandowski, en août dernier, le juge avait qualifié l'homme d' ingénieur brillant et novateur dont [les États-Unis] ont besoin .

L'ingénieur Anthony Levandowski. Photo : Wikipedia

Une dizaine de grands noms de la Silicon Valley, dont le fondateur d’Oculus Palmer Luckey, ont appuyé sa grâce, selon le communiqué.

Anthony Levandowski a mentionné à TechCrunch que sa famille et lui étaient reconnaissants d'avoir eu la possibilité d'aller de l'avant et remerciaient Donald Trump et les autres personnes qui l’ont soutenu et défendu.

L’ingénieur attendait d'être incarcéré une fois que la crise de la COVID-19 se serait calmée.