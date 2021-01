La Saskatchewan menace de fermer des entreprises pour non-respect d'ordonnances

Le premier ministre se dit frustré par le comportement de certains adultes qui ne respectent pas les ordonnances sanitaires, alors que beaucoup de gens continuent de faire des efforts. Notamment, les jeunes saskatchewanais actuellement privés d'activités sportives.

Nous avons des enfants dans des communautés de cette province qui font des sacrifices. Il est temps que des adultes commencent à faire la même chose.

Scott Moe réagissait à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant un groupe d’adultes en train de danser, certains sans masques, dans un bar de Regina.

La vidéo, filmée dans l’établissement The Tap Brewhouse, a provoqué beaucoup de réactions au cours des derniers jours et a été partagée plus de 400 fois sur les réseaux sociaux. Les propriétaires ont publié des excuses publiques quelques jours plus tard et assurent suivre les directives sanitaires à la lettre.

Le premier ministre se dit inquiet, alors que la province continue de battre des records de cas actifs quotidiens.

Il indique que les entreprises qui ne respectent pas les mesures sanitaires pourraient en subir les conséquences.

[...] Ces établissements et toutes ces personnes qui font fi des restrictions sanitaires doivent être punis. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Scott Moe a demandé à l'Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) de vérifier si d'autres sanctions étaient possibles, outre des amendes, notamment la fermeture pour une période indéterminée de ces endroits.

Prochains jours décisifs

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, a dit mardi que la province devrait commencer à voir ses chiffres en baisse dans les prochains jours si la population respecte bien les mesures.

Pour l'instant, la province n'envisage pas d’ajouter de nouvelles restrictions, sauf si le nombre de cas de COVID-19 continue de grimper. Actuellement, le nombre d'hospitalisations inquiète le plus les experts.

En date du 19 janvier, 207 personnes étaient hospitalisées, dont 31 sont aux soins intensifs.