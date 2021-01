COVID-19 : 5 décès en Outaouais et 2 à Ottawa

Un total de 12 494 cas ont été confirmés par les autorités sanitaires d’Ottawa depuis le début de la pandémie et on déplore maintenant 409 morts.

Le nombre de personnes hospitalisées pour la COVID-19 à Ottawa continue d’être élevé, avec 42 patients se trouvant à l’hôpital, dont huit aux soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa fait aujourd’hui état de deux nouvelles éclosions dans des établissements de soins de santé.

Par ailleurs, le gouvernement de Doug Ford doit annoncer mercredi si les élèves pourront retourner en classe dans les régions d'Ottawa, de Durham, de Halton, de Kingston et dans le reste du Sud de l'Ontario.

Selon la Dre Vera Etches, médecin hygiéniste en chef d'Ottawa, le taux de positivité des tests chez les enfants de 5 à 12 ans est présentement de 21 %.

Elle presse les parents de faire subir un test de dépistage à leur enfant, même si ses symptômes sont faibles. Nous savons qu'il y a vraisemblablement beaucoup d'autres cas non diagnostiqués dans notre communauté , dit-elle.

Dans l'ensemble de l'Ontario, le nombre de nouveaux cas de coronavirus demeure sous la barre des 3000 pour une troisième journée de suite, mais le bilan s'alourdit de 89 morts.

Des 2655 nouveaux cas de COVID-19 recensés mercredi dans la province, Toronto et la région de Peel demeurent les deux zones les plus touchées avec 925 et 473 cas, respectivement.

5 décès en Outaouais

En Outaouais, 21 nouveaux cas sont signalés mercredi.

La santé publique déplore 5 décès depuis les dernières 24 heures.

Le nombre total de cas pour la région atteint maintenant 5650 infections et 147 décès.

Pour l’ensemble de la province, les autorités sanitaires du Québec rapportent 1502 nouveaux cas de COVID-19, portant à 247 236 le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie.

La santé publique fait également état de 66 nouveaux décès, ce qui porte à 9208 le bilan total des pertes de vie liées à la COVID-19 depuis février dernier.