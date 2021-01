Deuxième journée sans nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Pour une deuxième journée de suite, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ne recense aucun nouveau cas de COVID-19 sur son territoire.

Le centre de santé enregistre une guérison supplémentaire, ce qui porte à 16 le nombre de cas toujours actif dans la région.

Il n’y a pas d’hospitalisation en cours et le nombre de décès est toujours stable à 3 personnes qui ont été emportées par la maladie.

Une éclosion est toujours en cours dans un milieu de travail de la Haute-Côte-Nord. Moins de cinq cas y sont reliés.

Répartition par MRC : Basse-Côte-Nord : 6

Caniapiscau : 7

Haute-Côte-Nord : 26

Manicouagan : 104

Minganie : 17

Sept-Rivières : 176

À l'échelle provinciale, les autorités sanitaires rapportent 1502 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 247 236 le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie.

Vaccination

La vaccination commence mercredi dans certains milieux isolés de la Côte-Nord, comme à Unamen Shipu.