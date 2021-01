Tendance à la baisse et 20 000 personnes vaccinées dans la Capitale-Nationale

La tendance est maintenant à la baisse depuis le début de mois de janvier dans la région de Québec. Le plus récent bilan recense 86 nouvelles infections, ce qui abaisse la moyenne des nouveaux cas sur 7 jours à 111.

En Chaudière-Appalaches la tendance est également à la baisse avec une sixième journée consécutive sous la barre des 100 nouveaux cas. Un total de 58 nouveaux cas ont été rapportés dans les dernières 24 h.

Au chapitre des décès, le bilan s’alourdit dans la Capitale-Nationale avec 13 personnes de plus qui ont succombé à la maladie. Deux décès s’ajoutent aussi en Chaudière-Appalaches.

Ouverture d’une mégaclinique

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux annonce aussi qu’à la fin de la journée, plus de 20 000 personnes auront été vaccinées dans la Capitale-Nationale, dont l’ensemble des résidents en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

La clinique de vaccination au Centre de foires d’ExpoCité est ouverte depuis mercredi matin et une quinzaine de vaccinateurs s’affairent à administrer des doses aux travailleurs de la santé.

Quand l’approvisionnement en vaccins sera plus régulier, jusqu’à 32 personnes pourront travailler dans cette clinique afin de vacciner jusqu’à 30 000 personnes par semaine. Il faudra toutefois patienter un moment avant de voir le centre fonctionner à plein régime alors que la pharmaceutique Pfizer a annoncé l'interruption des livraisons de vaccins contre la COVID-19 au Canada la semaine prochaine.