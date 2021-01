Diminution des cas de COVID en Abitibi-Témiscamingue: 2 nouveaux cas s’ajoutent au bilan

Le bilan régional s’améliore tranquillement en Abitibi-Témiscamingue. Seuls deux nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés en 24 heures. L’un dans la Vallée-de-l’Or et l’autre dans la MRC de Rouyn-Noranda.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS-AT) indique que ces deux personnes ont été en contact avec une autre infectée par le virus.

L’une des personnes qui a reçu un résultat positif au test de dépistage était déjà en isolement préventif.

Respecter les consignes même après avoir été vacciné

La médecin-conseil à la santé publique Dre Nicole Bouchard demande aux personnes vaccinées de continuer à porter le masque, se tiennent à deux mètres des personnes qui n’habitent pas à la même adresse et se lave les mains régulièrement.

Les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés actuellement et on ne sait pas s’il y a une protection asymptomatique. Pour toutes ces raisons-là, on continue d’observer les mesures , disait-elle mardi.

Les symptômes reliés à la COVID-19

Les personnes qui ressentent des symptômes comme de la fièvre, des maux de gorge, de la toux ou des courbatures doivent rapidement passer un test de dépistage.

La fatigue, une perte de goût ou d’odorat et des difficultés respiratoires sont aussi des symptômes associés au virus.

Des cliniques de dépistage sans rendez-vous se trouvent à Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, Ville-Marie et Val-d’Or.

Il est également possible de composer le 1 877 644-4545 pour obtenir une évaluation.