La police s’inquiète pour le fugitif qu’elle recherche au Cap-Breton

Les policiers recherchent Perry MacKinnon, 34 ans. Des agents se sont rendus à une maison à Meat Cove, lundi, afin de l’arrêter pour des motifs non rendus publics. L'homme s’est toutefois enfui à pied dans la forêt.

Depuis ce moment, les policiers le recherchent avec l’appui d’un avion et d’un hélicoptère muni d’une caméra thermique.

Mais étant donné la baisse récente de la température dans la région, les policiers craignent pour son sort, explique un porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada , le caporal Mark Skinner.

Perry MacKinnon portait simplement une veste de camouflage et des pantalons bleus d’entraînement quand il s’est enfui, explique M. Skinner.

Les policiers, ajoute-t-il, souhaitent un dénouement pacifique le plus tôt possible pour leur propre sécurité et celle du fugitif.

La température dans les environs est de - 10 degrés Celsius et le refroidissement éolien durant la nuit était de - 14, selon Environnement Canada.

Les policiers recommandent toujours aux résidents de Meat Cove de rester chez eux dans la mesure du possible.