COVID-19 : 66 décès de plus et 1502 nouveaux cas au Québec

La santé publique fait également état de 66 nouveaux décès, ce qui porte à 9208 le bilan total des pertes de vie liées à la COVID-19 depuis février dernier.

Parmi ces nouveaux décès, 10 sont survenus dans les 24 dernières heures, 42 entre le 13 et le 18 janvier, 11 avant le 13 janvier et 3 à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a, quant à lui, reculé de 33 par rapport aux données de la veille, pour un total de 1467 patients alités en raison de la COVID-19. De ce nombre, ­216 personnes sont traitées aux soins intensifs, soit 4 de plus que la veille.

Les efforts de dépistage se poursuivent par ailleurs dans toute la province, où 28 889 tests ont été effectués en date du 18 janvier. Ce qui porte à 5 501 127 le nombre total des prélèvements effectués au Québec depuis le début de la pandémie.

La COVID-19 perd du terrain

Après des semaines d'augmentation, les statistiques de contagion ont poursuivi leur recul ces dernières heures au Québec. C'est maintenant à Montréal que l'on compte le plus de cas actifs dans la province avec un taux de 357 cas par 100 000 habitants. Laval suit de près avec 355 cas actifs par 100 000 habitants.

Au retour des Fêtes, les taux de cas actifs oscillaient autour de 500 dans ces deux secteurs.

Après Laval viennent Lanaudière et la Montérégie avec des taux de cas actifs respectifs de 223 et 197 par 100 000 habitants.

La Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches occupent respectivement les 5e et 6e rangs avec des taux de cas actifs de 189 et 169.