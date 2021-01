COVID-19 : 2655 nouveaux cas et 89 morts en Ontario

Des 2655 nouveaux cas de COVID-19 recensés mercredi dans la province, Toronto et la région de Peel demeurent les deux zones les plus touchées avec 925 et 473 cas, respectivement.

Parmi les autres régions qui ont le plus de cas, on trouve : York (+226), Windsor-Essex (+179), Niagara (+129), Waterloo (+101), Ottawa (+86), Hamilton (+75), Simcoe Muskoka (+71), Durham (+70) et Middlesex-London (+65).

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 2850.

Au total, 244 932 cas ont été recensés dans la province depuis le début de la pandémie.

Le bilan des morts est de 5568 avec les 89 décès ajoutés, mercredi.

Baisse des hospitalisations

Il y a 28 hospitalisations de moins, mercredi, pour un total de 1598.

Nombre de patients aux soins intensifs : 395 (-5)

Nombre de patients sous respirateur : 296 (+4)

Grâce au nombre élevé de nouvelles guérisons (3714), le nombre de cas actifs baisse à 26 467.

Il s'agit de la troisième diminution en trois jours des cas actifs.

Réouverture des écoles

La province doit annoncer mercredi si les écoles pourront rouvrir le 25 janvier dans certaines régions du Sud de la province comme Ottawa, Durham, Halton et Kingston.

Le gouvernement Ford a déjà précisé qu'il n'y aurait pas de retour en classe avant le 10 février pour les élèves des zones chaudes de Toronto, Peel, York, Hamilton et Windsor-Essex.

Entretemps, les élèves poursuivent leur formation en ligne.

La province a aussi annoncé, mercredi, un élargissement de ses inspections dans les magasins et les lieux de travail, pour s'assurer qu'ils respectent les consignes sanitaires.

Dépistage

Un peu plus de 54 300 tests de dépistage ont été complétés au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 4,9 %, mercredi.

Plus de détails à venir