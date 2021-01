Puissante explosion au coeur de Madrid : au moins deux morts

Une explosion a lourdement endommagé un immeuble de plusieurs étages mercredi dans le centre-ville de Madrid, en Espagne, faisant plusieurs morts et blessés.

On ignore pour l'instant la cause de cette explosion qui a soufflé la partie supérieure de l'édifice de la rue Toledo, qui s'est ensuite effondré en soulevant une colonne de fumée et de poussière dans le ciel de la ville.

Les autorités ignorent pour le moment combien de gens se trouvaient dans l'immeuble lorsque la déflagration qui a soufflé quatre étages de l'édifice s'est produite.

Au moins deux personnes ont été tuées et une dizaine d'autres ont été blessées, selon un bilan préliminaire. La chaîne de télévision Sexta fait état pour sa part d'au moins 4 morts.

Des secouristes viennent en aide à deux femmes secouées par la puissante déflagration. Photo : Reuters / SUSANA VERA

Des secouristes s'affairent par ailleurs à évacuer les résidents d'un foyer pour personnes âgées situé tout juste à côté de l'immeuble. Les résidents de plusieurs immeubles autour ont aussi été évacués par mesure de précaution.

Selon le maire de la capitale espagnole, Jose Luis Martinez-Almeida, les premières informations recueillies suggèrent que l'explosion pourrait avoir été provoquée par une fuite de gaz.