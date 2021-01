Une tempête se dirige vers Terre-Neuve, un blizzard sévit au Labrador

Une tempête fonce vers Terre-Neuve

À Terre-Neuve, la région de Saint-Jean et les péninsules d’Avalon et de Bonavista pourraient recevoir de 20 à 30 cm de neige avec des vents pouvant atteindre de 80 à 100 km/h par moments, de jeudi après-midi à vendredi matin. Ces conditions peuvent créer un blizzard, estime Environnement Canada.

La côte Nord-Est, de Clarenville à la baie des Exploits, à l'exception de la péninsule de Bonavista, va probablement recevoir plus de 15 cm de neige avec des rafales pouvant atteindre près de 70 km/h. Toute la péninsule Northern peut aussi connaître d'importantes chutes de neige et de la poudrerie.

La quantité de neige peut toujours être supérieure ou inférieure à ces prévisions si la tempête change de trajectoire d’ici son arrivée, souligne le service météorologique national.

Un blizzard s’abat sur le Labrador

Un avertissement de blizzard est déjà en vigueur au Labrador, mercredi. Les régions de Nain, de Hopedale, de Postville et de Makkovik devraient recevoir d’ici jeudi matin de 15 à 25 cm de neige, voire plus par endroits, avec des vents de 80 km/h ou plus, selon Environnement Canada.

Les régions de Rigolet jusqu’à Lodge Bay devraient recevoir pour leur part de 10 à 15 cm de neige au cours de la journée et des vents équivalents avec de la poudrerie par endroits.

Environnement Canada lance un avertissement de blizzard lorsque les météorologues prévoient de la poudrerie qui réduit la visibilité à 400 mètres ou moins de façon généralisée pendant au moins quatre heures.