Malgré son annulation, la Traversée du lac Saint-Jean enregistre un surplus

Les résultats ont été dévoilés mardi soir lors de l’assemblée générale annuelle.

Par voie de communiqué, l’organisation indique que les programmes gouvernementaux mis en place à cause de la pandémie ont joué pour beaucoup. De plus, le fait que les partenaires financiers et commanditaires aient versé toutes les contributions prévues a permis à l’événement d’éviter les problèmes.

Une pause forcée qui a du bon

Cette année de pause inattendue a tout de même permis à l’organisation d’avancer certains projets, comme réparer ses vieilles chaloupes et mettre à jour son système informatique.

La Place de la Traversée a aussi subi une cure de jeunesse majeure grâce à l’investissement de la Ville de Roberval.

De l'espoir pour 2021

Pour la prochaine année, Olivier Lévesque demeure président du conseil d’administration. Son équipe est déterminée à recevoir les plus grands nageurs en eau libre de la planète en 2021, du 23 au 31 juillet. Reste à voir quelle sera la situation sanitaire.

L’annulation des compétitions en 2020 était une première depuis 1955.