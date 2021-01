Une troisième école du Nord-Ouest ferme, élèves et employés forcés de s’auto-isoler

Le District scolaire francophone Nord-Ouest (DFSNO) a confirmé l’information dans un message publié sur sa page Facebook dans la nuit de mardi à mercredi. Le directeur général du DSFNODistrict scolaire francophone du Nord-Ouest , Luc Caron, indique que les autorités scolaires ont reçu l’information du cas positif tard mardi soir.

La santé publique exige que tous les élèves et membres du personnel de l’école s’auto-isolent jusqu’à avis contraire.

Cela signifie qu’élèves et membres du personnel de l’école Saint-Jacques doivent demeurer à la maison. Ils ne doivent ni quitter leur propriété ni recevoir de visiteurs. Les élèves ne peuvent pas fréquenter de garderie , peut-on lire.

Luc Caron, directeur général du DSFNO. Photo : Radio-Canada

Dans les cas des écoles Sacré-Coeur et Saint-Basile, seules les personnes contactées par la santé publique devaient s’isoler.

Les élèves et les membres du personnel de l’école Saint-Jacques seront avisés par la santé publique quand ils pourront cesser leur auto-isolement, selon le DSFNODistrict scolaire francophone du Nord-Ouest . Il n'a pas été précisé si les familles des enfants et des employés doivent aussi s'isoler.

La zone 4 qui inclut le Madawaska est passée en phase rouge lundi. Selon le protocole de la province, les écoles peuvent demeurer ouvertes, mais fermeront pour un minimum de trois jours lorsqu’un cas est détecté.

La transmission communautaire

Selon la médecin-hygiéniste en chef Jennifer Russell, il n'est pas exclut qu'une partie de la province doive passer à une phase supérieure du plan de rétablissement.

La médecin hygiéniste en chef Jennifer Russell estime qu'il est de plus en plus difficile de relier les cas de COVID-19 entre eux. Photo : Radio-Canada

Elle s'inquiète du fait que la recherche de contacts est de plus en plus difficile et qu'il est possible qu'on parle bientôt de transmission communautaire. Mardi, la province a annoncé 31 nouveaux cas dans la province et un décès. Cela porte le nombre total de cas actifs à 316 et de 13 décès liés à la COVID-19.

Quand on fait l'analyse des nombres, on est inquiets car il y a des cas qu'on ne peut pas lier aux voyages ou à d'autres éclosions. On s'inquiète de la transmission communautaire , explique-t-elle dans une entrevue accordée au Téléjournal Acadie.

Elle note quand même que dans le cas de la région d'Edmundston, la plupart cas peuvent être reliés à l'éclosion de l'abattoir Nadeau et à des voyages. Elle se réjouit aussi que le nombre de tests effectués dans la zone 4 augmente. La Dre Russell rappelle qu'il est important de subir un test de dépistage même si on n'éprouve que de légers symptômes de la maladie (ci-dessous).



Apparition ou aggravation de toux

Mal de gorge

Écoulement nasal



Essoufflement ou difficulté respiratoire



Température égale ou supérieure à 38 °C



Sensation de fièvre



Frissons



Fatigue ou faiblesse



Douleurs musculaires ou courbatures



Perte de l’odorat ou du goût



Mal de tête



Symptômes gastro‑intestinaux (douleur abdominale, diarrhée, vomissements)



Malaises intenses

Chez les enfants, des taches mauves sur les doigts ou les orteils

Avec les informations de Martine Blanchard et du Téléjournal Acadie