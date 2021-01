Québec remboursera les écoles pour le recyclage des masques jetables

Pas moins d'un demi-million de masques jetables sont utilisés chaque jour dans les écoles secondaires.

Mardi, après n'avoir donné aucun détail sur ce qu'il adviendrait de tous ces masques souillés, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a invité les écoles à faire appel aux entreprises de recyclage.

Son attachée de presse a déclaré à La Presse canadienne que les dépenses encourues pour l'achat et le recyclage de ces masques seront remboursées aux centres de services scolaires.

Heureusement, nos jeunes sont bien sensibles aux enjeux environnementaux, a déclaré Geneviève Côté. Nous sommes confiants que ces masques ne devraient pas se retrouver (...) dans l'environnement.

Des entreprises, dont plusieurs sont québécoises, (...) offrent la récupération et le traitement des masques jetables, a-t-elle ajouté. Nous invitons bien entendu les écoles à se prévaloir de ces services.

Le 6 janvier, le gouvernement Legault a annoncé qu'il changeait de stratégie et fournirait, à partir du 18 janvier, deux masques de procédure par jour aux élèves et aux enseignants du secondaire.

Le gouvernement est cependant resté complètement muet sur ce qu'il adviendrait des 85 millions de masques qui seront déployés dans les écoles d'ici la fin de l'année scolaire.

Selon le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE), Nicolas Prévost, la récupération des masques aurait pu s'organiser bien avant la rentrée.

À ce jour, seulement certaines écoles ont à leur disposition des boîtes pour recueillir les masques souillés. Les jeunes, affirme M. Prévost, ne sont pas du tout à l'aise de jeter leurs masques à la poubelle.

On aurait souhaité qu'on puisse mettre en place la distribution (des masques) et la récupération en même temps. Ça aurait été plus simple et surtout plus bénéfique pour la planète.

Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement