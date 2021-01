Des travailleurs autonomes privés de prestations fédérales

Ça fait plus de 10 ans que Mohammed Abdouni est chauffeur de taxi à Montréal. Avant la pandémie, il pouvait gagner de 300 à 500 dollars par semaine, mais depuis que la COVID-19 a bouleversé son quotidien, il ne sort même plus travailler.

Ça ne vaut plus la peine , dit-il au bout du fil. Il n’y a plus d’événements, plus personne dans les hôtels, plus de gens dehors. Si je roule en taxi, je vais perdre de l’argent avec les frais fixes.

Au printemps dernier, il a commencé à recevoir les chèques de la PCUPrestation canadienne d’urgence , de 2000 dollars par mois. Le gouvernement fédéral a ensuite décidé, à la fin de l’été, de réformer ses programmes d’aide : en tant que travailleur autonome, Mohammed a été transféré sur la liste des gens éligibles à la Prestation canadienne de la relance économique ( PCREPrestation canadienne de la relance économique ). Depuis, toutes les deux semaines, il doit faire une demande à l’Agence du revenu du Canada ( ARCAgence de revenu du Canada ) pour recevoir 900 dollars pour une période de 14 jours.

Sauf qu’en début de semaine, quand il a voulu remplir son formulaire en ligne, l’ ARCAgence de revenu du Canada lui a signalé que sa demande ne pouvait pas être traitée . Il fallait qu’il prouve qu’il avait gagné au moins 5000 dollars en 2019 ou en 2020.

L’ ARCAgence de revenu du Canada lui a demandé d’envoyer toutes sortes de documents justificatifs – des factures, des relevés bancaires – et lui a signalé que le traitement de son dossier pourrait prendre jusqu’à quatre semaines.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   En voulant faire sa demande, c'est sur ce message qu'est tombé Mohammed Abdouni. Photo : Agence du revenu du Canada

Le problème, pour Mohammed, c’est qu’il ne peut pas recevoir sa prestation, la PCREPrestation canadienne de la relance économique , tant que la vérification de l’ ARCAgence de revenu du Canada n’est pas terminée.

Il n’y en a pas de job, en ce moment. Si on n’a pas de revenu, qu’est-ce qu’on va faire? Mohammed Abdouni

Mohammed Abdouni comprend bien pourquoi l’ ARCAgence de revenu du Canada vérifie que les travailleurs sont bel et bien admissibles à la PCREPrestation canadienne de la relance économique . Ce qu’il ne saisit pas, c’est pourquoi ces vérifications sont si longues alors que, pendant ce temps-là, des gens dans le besoin, comme lui, ne peuvent pas avoir accès aux prestations d’urgence.

Pas un cas isolé

Le cas de Mohammed Abdouni est loin d’être isolé, selon Caroline Bédard, PDG de Travailleurs Autonomes Québec.

Depuis deux jours, elle a reçu près d’une cinquantaine d’appels de travailleurs qui se sont vus tout à coup bloqués alors qu’ils voulaient faire une demande de prestation en ligne : C’est la première fois qu’on voit autant de gens, soudainement, en vérification.

Jointe mardi en début de soirée, l’Agence du revenu du Canada n’était pas disponible pour commenter. Elle dit avoir besoin d’un peu plus de temps pour répondre à nos questions.

Toutefois, une source gouvernementale bien au fait du dossier, mais qui n’est pas autorisée à en parler publiquement, nous a confirmé que, pendant toute la durée d’une vérification par l’Agence, les travailleurs ne peuvent pas soumettre une demande pour recevoir la prestation du gouvernement.

Il faut comprendre que la mentalité est différente entre la PCUPrestation canadienne d’urgence et la PCREPrestation canadienne de la relance économique , ajoute cette source. Quand on a mis en place la PCUPrestation canadienne d’urgence au printemps dernier, on était vraiment dans l’urgence. On voulait que les gens puissent avoir accès aux subventions en quelques jours. L’idée, c’est que les vérifications allaient se faire plus tard.

Maintenant, avec la PCREPrestation canadienne de la relance économique – qui a remplacé la PCUPrestation canadienne d’urgence pour les travailleurs autonomes –, c’est normal que les travailleurs qui reçoivent des prestations puissent être capables de prouver qu’ils y sont admissibles , précise cette source.

Sur le site du gouvernement canadien, il est d’ailleurs clairement indiqué que l’ ARCAgence de revenu du Canada peut obliger ceux qui font une demande de PCREPrestation canadienne de la relance économique de fournir des informations supplémentaires à n’importe quel moment.

Une démarche qu’appuie entièrement Karine Russell, une coiffeuse-chanteuse-artiste, qui a elle aussi vu sa demande de prestation bloquée en début de semaine.

Vérifier, c’est normal. C’est leur travail , dit-elle. Mais c’est le fait de couper la prestation pendant qu’en plus, on n’a pas le droit de travailler [à cause du confinement], il me semble que ce n’est pas un bon timing.