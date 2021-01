Marc Pettersen consultera finalement son avocat mercredi

À la fin de la séance du conseil municipal de Saguenay, lundi soir, l’élu de Chicoutimi-Nord a pris tout le monde par surprise en lisant une longue déclaration, dans laquelle il alléguait avoir été victime de voies de fait proférées par le président du comité des finances.

Il avance que Michel Potvin s'en est pris à lui vendredi dernier au bureau d'arrondissement de Chicoutimi. Selon les prétentions de Marc Pettersen, Michel Potvin l’aurait menacé alors qu’ils prenaient part à une discussion au sujet de l’asphaltage. La conversation se serait envenimée et le conseiller Potvin aurait invité son collègue à se battre. Il se serait approché à deux pouces du visage du représentant du district #7 et ne portait pas de masque de protection.

Les deux hommes ont des divergences d'opinions profondes au sujet de la Société de transport du Saguenay (STS), dont Marc Pettersen est président. Ils ont aussi tous deux un caractère bouillant.

Joint par Radio-Canada mardi, Marc Pettersen n’a pas voulu formuler de commentaire officiel. Il a affirmé qu’il consultera son avocat mercredi et qu’il décidera par la suite s’il formule une plainte ou non.

Pas de la prochaine élection

Il a aussi indiqué qu’en raison du contexte, il ne se présentera pas aux élections municipales du 7 novembre. Il y a une semaine, il confirmait qu’il réfléchissait à la possibilité de briguer la mairie.

Michel Potvin n’a pas voulu émettre de commentaire.

Josée Néron tente de modérer

Josée Néron déplore la situation, qu’elle juge inacceptable de la part d’élus et qui va à l’encontre de leur code d’éthique et de déontologie.

La mairesse a été mise au courant de la prise de bec de vendredi, mais elle ignorait l’ampleur de l’altercation qui a éclaté entre les deux hommes.

Elle a demandé aux deux conseillers de venir la rencontrer pour discuter de la situation et tenter de rebâtir les ponts.