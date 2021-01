Une consultation est lancée sur le tourisme francophone au Manitoba

Un sondage sera envoyé aux entreprises et aux organisations touristiques, ainsi qu’à des voyageurs et des visiteurs des attraits touristiques francophones, selon un communiqué du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba.

L’étude sera menée par la firme PricewaterhouseCoopers LLP.

Non seulement ce projet déterminera la valeur monétaire, mais aussi son importance pour la culture, le tourisme et la qualité de vie dans la province. Cette étude déterminera également quels obstacles empêchent la croissance de l’industrie et des recommandations pour les surmonter , affirme le communiqué.

L’économie du tourisme est confrontée avec des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. Des travaux de recherche sont nécessaires pour aider à guider nos efforts collectifs et alimenter une réflexion avec la possibilité de fournir une assistance à court terme , poursuit-il.

Le directeur général d’Entreprises Riel, Norman Gousseau, explique qu’il s’agit aussi de déterminer les besoins des entrepreneurs du domaine du tourisme.

La nouvelle étude doit permettre d’établir un point de repère pour mesurer les succès de nos travaux dans les années qui suivent , ajoute-t-il. Si on n’établit pas un point de repère, on ne va pas pouvoir ajuster le tir pour mieux faire la promotion du Manitoba français.

Je rappelle que le Manitoba n’a pas été très bon à faire connaître les produits francophones [...] C’est quelque chose qui est vendable aux touristes , soutient-il. Voyage Manitoba n’avait pas compris ça jusqu’à ce qu’on ait fait ce travail-là avec eux , poursuit-il, en faisant référence à la stratégie de tourisme francophone.

La lenteur observée dans l'élaboration de cette stratégie avait provoqué l'ire du vérificateur général du Manitoba. Dans un rapport em janvier 2020, il souligne que la province n’a toujours pas élaboré de plan pour développer le tourisme francophone.

Le sondage préparé dans le cadre de l'étude sera disponible en ligne jusqu'au 5 février 2021.

Avec les informations d'Abdoulaye Cissoko