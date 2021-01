Éclosion de COVID-19 au foyer Extendicare de Kapuskasing : les familles sont préoccupées

Depuis la déclaration d’une éclosion le 7 janvier, 14 résidents et 4 employés ont reçu un résultat positif, confirme Laura Gallant, porte-parole d’Extendicare, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Hélène Koscielniak se fait bien du souci pour sa mère qui réside dans ce foyer depuis environ deux mois, même si elle se trouve dans une aile de la résidence sans cas de COVID-19.

Hélène Koscielniak s'inquiète pour sa mère. Photo : Claude J. Gagnon

Je suis vraiment inquiète pour ma mère, c’est sûr, elle est en bonne santé, mais à cet âge-là, c’est garanti qu’elle ne survivrait pas à ce genre de virus.

Mme Koscielniak se dit toutefois satisfaite des services offerts par le personnel du foyer. Je trouve quand même qu’à Extendicare les gens semblent vouloir prendre toutes les précautions.

Selon la direction du foyer, les personnes infectées sont isolées des autres résidents et les travailleurs ne peuvent pas se déplacer d’une aile à l’autre.

Les résidents qui n’ont pas contracté le virus sont confinés dans leur chambre.

Je me suis demandé ce qui pourrait être fait de plus, et franchement, je ne sais pas. Hélène Koscielniak

Même son de cloche pour Marie-Paule Lebel et Ricky-Ann Dorval, qui ont aussi des proches qui habitent ce foyer.

Tout comme Mme Koscielniak, elles sont inquiètes, mais affirment faire confiance à la direction et au personnel d’Extendicare.

La mère de Marie-Paule Lebel se trouve également dans l’aile où il n’y a pas de cas de COVID-19.

On ne peut pas rentrer. C’est frustrant , admet sa fille.

Mme Lebel, qui a travaillé pendant 10 ans pour le centre de soins de longue durée, croit fermement que la direction a le bien-être des résidents à cœur.

Elle est bien là , ajoute-t-elle au sujet de sa mère. Elle ne pourrait pas retourner à la maison, car elle ne peut plus marcher et elle souffre de démence.

Nous avons accès à de l’information quotidienne , affirme Ricky-Ann Dorval. On est satisfaits des services reçus.

Son beau-père, qui a besoin d'oxygène de façon régulière, est en attente du résultat d'un test de dépistage. Un examen préliminaire par un médecin laisse croire qu'il a été infecté.

Les familles attendent avec impatience l'arrivée des vaccins dans la région.

Le député néo-démocrate de Mushkegowuk—Baie James, Guy Bourgouin, est également préoccupé par l’éclosion au foyer Extendicare de Sudbury.

Il affirme être régulièrement en contact avec la santé publique et la direction du centre de soins de longue durée.

Le député Guy Bourgouin Photo : Radio-Canada

Il estime que l’intervention du gouvernement n’est pas nécessaire à ce moment-ci, mais qu’il faudra surveiller la situation de près.

Si ça continue à se détériorer, il faudra faire des appels pour demander de l’aide. Guy Bourgouin, député néo-démocrate de Mushkegowuk—Baie James

La responsable des communications d’Extendicare, Laura Gallant, assure que le foyer de Kapuskasing travaille en étroite collaboration avec les services de santé publique pour s’assurer que nos pratiques de contrôle des infections sont fondées sur les dernières données disponibles.

Nous respectons strictement toutes les directives provinciales et locales en matière de santé publique et nous continuerons à effectuer des tests rigoureux afin de pouvoir combattre efficacement le virus et l’éliminer de notre foyer le plus rapidement possible.

Ailleurs dans le Nord

Le nombre de cas actifs remonte dans le Nord de l’Ontario, après une baisse lors des derniers jours.

Au total, les bureaux de santé publique de la région ont recensé 43 cas mardi et une vingtaine de guérisons.

Dans le Nord-Ouest de la province, le Bureau de santé du district de Thunder Bay a fait état mardi de 24 nouveaux cas, soit la plus grande hausse quotidienne depuis la fin novembre.

Le nombre de cas actifs est en hausse à Thunder Bay et Sudbury. Photo : Radio-Canada

Parmi ces cas, 11 sont reliés à une éclosion à un chantier près de Marathon et 7 sont dans les deux établissements carcéraux de Thunder Bay.

Santé publique Sudbury et districts a ajouté 7 nouveaux cas à son bilan et a annoncé le décès dû à la COVID-19 d’une quatrième personne qui résidait à la maison de retraite Amberwood Suites.

Il n'y a pas eu de nouveaux cas dans le district de Timiskaming depuis le 12 janvier. Photo : Radio-Canada

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound et Santé publique Algoma n'ont signalé qu’un seul nouveau cas chacun mardi.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest et les Services de santé du Timiskaming ne faisaient état d’aucun nouveau cas.

Avec les informations de Bienvenu Senga