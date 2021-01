Au Yukon, les ours sortent plus souvent et plus tardivement cet hiver

Les agents de conservation de la faune ont ainsi été prévenus de la présence d’un grizzly le 15 janvier au sud de Braeburn, à environ 110 km de Whitehorse. L'ursidé paraissait mal en point et avait pénétré des infrastructures humaines en quête de nourriture.

Un peu plus tard le même jour, les agents ont pris la décision d’abattre l’animal. Il semblait vieux et émacié, ils avaient les dents très abîmées , précise Diana Dryburgh-Moraal, porte-parole du ministère de l'Environnement. Le grizzly était aussi blessé au visage et aux pattes, mais surtout, son comportement posait un risque au public.

C’est le quatrième ours à être euthanasié depuis novembre au Yukon, une décision prise toujours en dernier recours .

Depuis novembre, je crois que nous avons posté quatre avis liés aux ours sur nos réseaux sociaux, cela semble avoir augmenté par rapport aux années passées , note Mme Dryburgh-Moraal.

Selon elle, les ours qui sortent en plein hiver n’ont pas accumulé suffisamment de gras pour survivre à l’hibernation. S’il n’y a pas assez de baies ou de saumons disponibles, ils seront motivés à rester éveillés plus longtemps pour remplir leur besoin en nourriture , dit-elle, notamment les plus gros ours qui ont besoin de plus de graisses.

D’autres facteurs, comme les maladies et les blessures, peuvent jouer un rôle.

Les ours qui sortent si tard dans l’hiver sont en général dans un sacré pétrin , renchérit le photographe animalier, Peter Mather, qui est très habitué à côtoyer ces mammifères pour ses projets professionnels.

Il a également constaté une plus grande présence d'ours cet hiver comparé à l’année dernière.

Un fait rare, mais pas inhabituel en hiver

Pour lui, voir un ours à cette période de l’année reste rare et la météo pourrait avoir sa part de responsabilité. Au début de décembre, il a fait chaud et il a beaucoup plu et c’est possible que l’eau ait inondé leur terrier et qu’ils aient dû en sortir , spécule le photographe.

M. Mather pense que les ours moins débrouillards, en général les plus âgés et les plus jeunes, peuvent être amenés à errer dehors, car ils ont du mal à se reconstruire un terrier.

Une chose est sûre, selon lui, les ours aperçus aussi tardivement peuvent avoir un comportement différent des autres ours. Ils peuvent être un peu plus dangereux et il faut redoubler de précaution , avance-t-il, en affirmant que la faim ou les blessures peuvent les rendre plus agressifs.

Un avis que partage Diana Dryburgh-Moraal qui demande aux promeneurs d'avoir conscience de la présence de l'animal toute l’année, que cela soit en été ou en plein janvier : Ce n’est pas inhabituel de voir des ours en hiver.

Elle recommande d'avoir toujours sur soi un répulsif pour éloigner les ours, près du corps pour qu’il ne gèle pas, et de bien sécuriser ses déchets.

Avec des informations de Jackie Hong