Québec pourrait réactiver les codes de couleurs en lien avec la COVID-19

Toutes les régions du Québec sont passées à la couleur rouge, le palier d’alerte maximale, depuis le 9 janvier, moment du resserrement des mesures de confinement.

Lors d’un point de presse avec le premier ministre François Legault et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a été questionné sur la possibilité d’une modulation par secteur des paliers d’alerte.

Christian Dubé a rappelé qu'il fallait d'abord que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 diminue de façon importante avant d'en arriver là.

Oui on voudrait y revenir, mais encore une fois, on dit qu’il est trop tôt. L’ensemble des conditions pour le faire ne sont pas là présentement, mais je peux vous dire que si tout le monde travaille comme ça s’est fait à Québec ou au Saguenay, et à Montréal c’est des îlots, donc on essaie de travailler plus niché pour aller chercher ces cas-là, mais je pense qu’on va y arriver , a indiqué le ministre.

Il s'est dit satisfait des améliorations notables dans deux régions qui étaient particulièrement touchées avant les Fêtes, la Capitale-Nationale et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

100 cas par million d'habitants

Même s'il y avait d'autres critères à ce moment-là, pour passer à la zone rouge, une région devait atteindre une moyenne sur sept jours de 100 nouveaux cas par million d'habitants. Actuellement, depuis sept jours, la moyenne est de 29 cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour un taux de 105 nouveaux cas par million.

Les autorités de santé publique ont rapporté 21 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean mardi. Vingt-trois personnes sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

Le nombre de cas actifs est aussi en baisse depuis plusieurs jours dans la région. On en dénombre 311, ce qui représente 112,1 cas actifs par 100 000 habitants.

Au plus fort de la deuxième vague à la mi-novembre, il y a eu jusqu’à 487,5 cas actifs par 100 000 habitants au Saguenay-Lac-Saint-Jean.