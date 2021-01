Suicides en prison : le gouvernement Legault pressé d’agir

Il faut que ça change , s’indigne le porte-parole du Parti libéral du Québec (PLQ) en matière de sécurité publique, Jean Rousselle.

Ce qui est triste, dans le fond, c'est l'inaction gouvernementale à l'entour de ce sujet-là, qui commence à être assez inquiétante , renchérit son homologue de Québec solidaire, Alexandre Leduc.

Mardi, Radio-Canada révélait que 69 personnes ont mis fin à leurs jours dans les prisons du Québec, entre 2010 et 2019. Les trois quarts des suicides sont survenus dans des établissements provinciaux, où les peines sont de moins de deux ans.

L’absence de psychologues dans les prisons québécoises est l’un des points critiques sur lesquels la province doit immédiatement se pencher, selon M. Leduc. C’est une urgence.

Cette réflexion est d’autant plus pressante, selon le député solidaire, que le gouvernement tient actuellement des consultations pour bâtir son prochain plan d’action en santé mentale, attendu cet automne.

Ce serait trop facile de balayer ça du revers de la main , lance M. Leduc, selon qui le sort des détenus est l’un des derniers tabous de notre société, pas trop payant à défendre politiquement.

Quand on va déployer un grand plan pour la santé mentale au Québec, il faut qu'il y ait un volet qui soit clairement identifié pour la question des prisons québécoises.

Ça doit s’inscrire dans la grande crise de la santé mentale au Québec parce que sinon, je crains que ça s'aggrave et qu'on ait toujours tendance à regarder ça de haut, à se dire que ce n'est pas important, ce ne sont pas des personnes qui méritent notre attention.

Le PLQ est particulièrement critique à l’égard du ministère de la Sécurité publique, qui a ignoré plusieurs recommandations de coroner visant à diminuer les suicides en prison depuis 10 ans.

En 2017 par exemple, une coroner avait recommandé aux services correctionnels de solliciter les familles des détenus afin de mieux cerner le risque suicidaire de leurs proches incarcérés, qui vont souvent chercher à cacher leur détresse.

Cette recommandation n’a toujours pas été appliquée. Selon le député libéral Jean Rousselle, les organismes visés par des recommandations de coroner devraient être obligés d’y donner suite.

C'est bien beau dire que les coroners, on leur demande des enquêtes, de regarder ça sérieusement et tout, mais si on ne les écoute pas, ça donne quoi?

Jean Rousselle, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de sécurité publique