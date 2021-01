Un nouvel organisme s'attaque aux changements climatiques dans les Prairies

Le paysage des Prairies s’enrichit d’un nouvel organisme à but non lucratif centré sur les enjeux des changements climatiques. ClimateWest, présenté lors d'une conférence de presse virtuelle mardi, entend fournir de l'information, des données et un guide conçu pour les provinces de l’Ouest dans le but de s’attaquer aux problèmes environnementaux.