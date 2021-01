De plus en plus de travailleurs du CHU de Québec attrapent la COVID à l’hôpital

Plus de la moitié des travailleurs du CHU de Québec ayant contracté la COVID-19 sur leur lieu de travail ont été infectés au cours du dernier mois et demi. Dix mois après le début de la pandémie, un médecin aux soins intensifs parle « d'un constat d'échec » pour la direction de la prévention et du contrôle des infections. Le CHU, pour sa part, appelle à relativiser, « sans banaliser ».