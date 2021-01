Les pêcheurs de Grande-Rivière interpellent le ministre Lamontagne

Le milieu s’est mobilisé pour ce projet à la suite d’un incident survenu en 2017 alors qu’un homardier est tombé d’une remorque de fabrication artisanale utilisée pour la mise à l’eau et le remisage des bateaux. Le bateau a été considéré comme une perte totale.

L’incident a mis en lumière la désuétude des équipements et soulevé des problèmes de sécurité et d’assurabilité pour les pêcheurs.

Il y a un bateau qui est tombé. De prime abord, c’est vraiment une question de sécurité. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière

L’aménagement de l’aire d’hivernage avec services, caméras de surveillance, électricité, clôtures, pour des bateaux de moins de 15 mètres (50 pieds) nécessite l’acquisition d’un chariot élévateur ou grue-portique d’une capacité de levage de 60 tonnes ainsi que la construction d’une rampe pour les bateaux.

Les pêcheurs de Grande-Rivière travaillent depuis deux ans à la réalisation du projet. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le parc pourrait accueillir 48 navires côtiers et de pêche aux poissons de fond. Le projet est évalué à un peu plus de deux millions de dollars. Déjà, plus de 500 000 $ ont été amassés dans la communauté.

En attente de réponses

Jusqu’à récemment, le projet cheminait bien. Une demande de financement a été déposée au ministère de l’Économie et de l’Exportation. Mais le 19 octobre dernier, les promoteurs ont reçu une fin de non-recevoir.

Le projet a été renvoyé au MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec où il n’y a pas non plus de programmes pour soutenir financièrement ce genre de projet.

Les porteurs du projet ont été invités, en décembre, à cogner à la porte du nouveau Fonds des pêches, destiné à moderniser l’industrie. On est toujours en attente de nouvelles, mais on sait qu’il n’y a pas de programme , commente le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr. Ce dernier s’inquiète d’un nouveau refus.

En attente d'équité

Les pêcheurs demandent au ministre André Lamontagne de déposer un décret qui autoriserait le financement du projet. Les membres de l’Administration portuaire de Grande-Rivière (APGR) ont fait leurs devoirs, ils ont participé à l’élaboration du projet avec la firme d’ingénierie mandatée à l’étude financière et technique et une bonne partie d’entre eux se sont déjà engagés financièrement dans une part du milieu de 20 %. On ne demande pas la charité , indique Vincent Gallagher-Duguay, vice-président de l’ APGRAdministration portuaire de Grande-Rivière .

Vincent Gallagher-Duguay, vice-président de l’APGR, souligne que des projets similaires ont été financés à 100 % aux Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le pêcheur s’interroge sur le traitement que Québec réserve aux pêcheurs de la Gaspésie puisque des projets similaires ont été financés à 100 % ailleurs au Québec.

C’est le cas notamment aux Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord, relève le maire de Grande-Rivière.

Des pourparlers

Parallèlement, le maire Cyr travaille à la municipalisation des terrains du parc d’hivernage. Cette question est aussi en suspens. C’est un dossier qui est politique, le terrain ici, ça appartient au MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec , la rampe de lancement sur le quai ici, ça appartient au fédéral. En plus, c’est le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada qui nous demande d’avoir les plans et devis pour analyser les futures installations sur le quai.

Les lots que nous utilisons appartiennent toujours à Pêches et Océans et au MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec . Si un autre bateau était échappé lors de son transport, en assumeront-ils la responsabilité? , demande Vincent Gallagher-Duguay.

Les pêcheurs se demandent ce qui va arriver avec leur bateau à l’automne.

Le maire souligne que la municipalisation des terrains du parc d'hivernage est aussi un dossier à régler. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le maire de Grande-Rivière rappelle que la pêche est le principal apport économique de sa municipalité.

Avec la collaboration de Martin Toulgoat