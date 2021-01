Résidences privées : des aînés ne veulent pas se déplacer pour être vaccinés

Lors de la visite de son méga-centre de vaccination vendredi, les porte-paroles du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont expliqué aux médias que les résidents autonomes des RPA seraient invités à se faire vacciner au Centre de foires d’ExpoCité, à Québec.

Or, le président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Yves Desjardins, a déjà manifesté son désaccord avec ce protocole de vaccination auprès du ministère de la Santé. Il attend toujours un retour.

On trouve que ça n’a pas de bon sens. On ne permet pas aux aînés habitant en résidence privée pour aînés d’aller à la salle à manger. Alors, je verrais mal qu’on les envoie faire la file pour se faire vacciner.

La vaccination dans les résidences privées pour aînés (RPA) doit commencer le 25 janvier. Dans la Capitale-Nationale, il est prévu que les équipes du CIUSSS se déplacent dans certaines ailes de résidences privées pour les aînés à mobilité réduite qui ont besoin de soins spéciaux.

Ça n’a pas de bon sens. Si on va en RPA pour vacciner les résidents, je ne voudrais pas qu’on commence à faire une distinction entre ceux qui sont inscrits au maintien à domicile et ceux qui sont plus autonomes.

Yves Desjardins, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés