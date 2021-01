L'Ontario enquête sur la mort d'une aînée qui avait reçu le vaccin contre la COVID-19

La cause de son décès n'a pas été précisée, mais aucune relation de cause à effet n'a été établie entre la vaccination et sa mort pour l'instant.

Elle avait reçu le vaccin contre le coronavirus de la compagnie Moderna.

Les autorités n'ont pas révélé son identité ou son âge ni quand elle avait été vaccinée et si elle souffrait de problèmes de santé préexistants.

Le bureau du coroner en chef de l'Ontario a ouvert une enquête.

Vaccination dans les foyers

L'Ontario a rempli sa promesse d'offrir, avant le 21 janvier, une première dose du vaccin contre la COVID-19 à tous les résidents et les employés des centres de soins de longue durée des zones chaudes de Toronto et des régions de York, de Peel et de Windsor-Essex.

Le gouvernement Ford s'était engagé à étendre cette promesse à tous les foyers pour aînés de la province d'ici le 15 février.

La province garde le cap sur cet objectif, malgré l'annonce de la compagnie Pfizer qu'elle ne livrera aucune dose pour le Canada la semaine prochaine.

Ces retards de livraison frustrent le premier ministre ontarien, qui presse Ottawa d'en faire plus, sans montrer du doigt Justin Trudeau directement.

Ça me rend en colère, parce qu'autres pays reçoivent des doses. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Il cite l'exemple de l'Union européenne qui doit continuer à recevoir des doses.

Il presse le nouveau président américain Joe Biden à venir en aide au Canada. Donnez-nous 1 million de doses pour nous aider à aller de l'avant , demande M. Ford.

Face aux problèmes d'approvisionnement du vaccin de Pfizer-BioNTech, l'Ontario a aussi étendu à 42 jours la période entre la première et deuxième doses. Le rappel du vaccin de Moderna continuera à être administré 28 jours après la première dose.