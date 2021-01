Gatineau en campagne contre l'intimidation des élus

Maxime Pedneaud-Jobin a reçu des menaces de mort à trois reprises depuis deux ans. Ces trois cas ont d’ailleurs été jugés suffisamment sérieux pour justifier l’intervention de la police.

Mais il n’y a pas que les menaces, il y a aussi les insultes et les commentaires agressifs. Le maire déplore en avoir enduré des milliers depuis son entrée en politique.

Le maire de Gatineau craint que les dérives risquent de se répéter dans les médias sociaux et traditionnels tant qu'il n'y aura pas de modérateur.

Le maire de Gatineau constate que la campagne La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie (Nouvelle fenêtre) de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) vise un problème réel. À preuve, la forte mobilisation des élus de toutes les régions de la province. Je ne suis même pas sûr que l’ UMQUnion des municipalités du Québec savait à quel point elle touchait une corde sensible , affirme Maxime Pedneaud-Jobin.

Il ajoute qu’il est essentiel de se mobiliser contre ce phénomène. Sinon, rares sont ceux qui voudront éventuellement se lancer en politique municipale, a indiqué le maire en entrevue mardi aux Matins d'ici.

Ça prend des gens en politique, des gens qui prennent des décisions et qui vont débattre de notre avenir collectif. Si ce monde-là ne veut plus y aller parce que l'environnement est trop toxique, collectivement on est dans le trouble.

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau