127 cas dans la Capitale-Nationale et 62 en Chaudière-Appalaches

La tendance demeure néanmoins à la baisse, avec une moyenne de 120 nouveaux cas dans les 7 derniers jours, la meilleure moyenne depuis la fin novembre.

En Chaudière-Appalaches, la moyenne sur 7 jours est également en baisse à 90 nouvelles infections. Le plus récent bilan fait état de 62 nouveaux cas.

On recense également 6 nouveaux décès dans la Capitale-Nationale, pour un total de 830, et 6 de plus en Chaudière-Appalaches où 225 personnes ont maintenant succombé à la maladie.

Par ailleurs, le ministère de la Santé du Québec annonce une révision à la baisse de son objectif de vaccination en raison des problèmes d’approvisionnement du vaccin de Pfizer, liés à des travaux à l’usine en Belgique. On évalue que 225 000 personnes seront vaccinées d’ici le 8 février plutôt que les 250 000 initialement prévues.

À l’échelle du Québec, le plus récent bilan recense 1386 nouveaux cas et 55 décès de plus.