Le Muppet Show offert sur Disney Plus

Les très populaires Kermit la grenouille et Miss Piggy reviennent sur notre petit écran. En effet, les cinq saisons de la populaire série américano-britannique de la fin des années 70, Le Muppet Show, seront offertes en ligne sur Disney Plus.

Créée par Jim Henson, le marionnettiste qui a mis au monde Kermit dans les années 50, la série a été diffusée de 1976 à 1981 sur le réseau ITV1. Par la suite, les marionnettes du Muppet Show ont aussi été les vedettes de plusieurs longs-métrages, dont le plus récent en 2014, Opération Muppets.

Si les trois premières saisons sont déjà en ligne, les deux dernières sortiront le 19 février prochain.

De nombreuses personnalités ont participé au Muppet Show au fil des saisons notamment Steve Martin, Elton John, Liza Minelli, Alice Cooper, Julie Andrews, Diana Ross, Gene Kelly, et Mark Hamill.

Les nombreux personnages de la populaire série « Le Muppet Show » seront de retour au petit écran. Photo : Disney Plus