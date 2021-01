Le N.-B. lance son processus de réforme de la gouvernance locale

Dans un communiqué, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain explique que le processus de consultation sera différent en raison de la pandémie de COVID-19.

Nous sommes en période de pandémie, et la participation du public sera donc différente, mais nous parlerons avec les gens en régions rurales et urbaines, dans les petites et les grandes communautés, et ce, partout dans la province , promet-il.

Dans le cadre de cette consultation publique, le dialogue entre les intervenants et le gouvernement sera principalement virtuel.

Un livre vert sera rendu public au printemps. À la suite de cela, les commentaires et les observations du public seront intégrés dans un livre blanc qui lui, sera disponible d’ici la fin de l’année.

Le Nouveau-Brunswick compte 104 gouvernements locaux, 236 districts de services locaux (DSL) et 12 commissions de services régionaux. Plus de 30 % de la population n’est toutefois pas représentée par un élu local.

Plus de détails à venir...