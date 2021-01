Embellir la vie en CHSLD : le projet d'une artiste sherbrookoise

Marie-Claude Lord est une artiste en arts visuels depuis trente ans. Elle a fait un court détour par la danse, le temps de mettre sur pied Faire danser un village. Durant la pandémie, elle est revenue à ses premières amours.

J'ai fait toutes ces études-là en art en me demandant à quoi servaient les artistes. C'était vraiment une grosse préoccupation. Je me disais, j'ai bien du fun là, mais je sers à quoi? À partir du moment où j'ai compris que l'art peut vraiment réconforter, apporter une présence, toutes les portes ont été ouvertes pour moi. Il y avait mille possibilités , décrit Marie-Claude Lord.

Pour son nouveau projet On s'embellit la vie, la Sherbrookoise demande à des artistes de créer une œuvre d’art unique, de petit format, signée et numérotée.

J'ai deux missions à l'intérieur de On s'embellit la vie. La première, c'est de faire connaître des artistes en arts visuels. Et la deuxième mission, c 'est d'apporter un peu de beauté dans les CHSLD.

Marie-Claude Lord, artiste en art visuel