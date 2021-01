COVID-19 : l’Ontario sous le seuil des 2000 cas quotidiens

L’Ontario recense mardi 1913 nouveaux cas de coronavirus, son plus faible taux depuis le 14 décembre.

Le nombre de décès enregistrés mardi se chiffre à 46 morts et le nombre de patients aux soins intensifs atteint un sommet jamais égalé dans la province, soit 400.

Toronto rapporte un nombre plus bas que ce qui a été observé récemment, soit 550 nouveaux cas quotidiens. Le bureau de santé publique de Toronto explique que des problèmes techniques sont à l’origine d’un nombre de nouvelles transmissions plus faibles. En comparaison, la ville de Toronto a signalé entre 815 et 1035 cas au cours des trois derniers jours.

Le nouveau bilan des autorités fait état de 242 277 cas recensés depuis le début de la crise.

Les régions de Peel et de York dénombrent quant à elles 346 et 235 nouveaux cas respectivement.

Le nombre de tests effectués est lui aussi en baisse, soit environ 34 500 résultats obtenus dans les dernières 24 heures.

Selon les chiffres émis par la province, près de 224 134 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées jusqu’à maintenant en Ontario.

