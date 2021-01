Windsor a désormais son carrefour francophone

Ce carrefour est important pour marquer la présence francophone dans la région, selon Valérie Hodgins, gestionnaire des programmes subventionnés et communautaires au centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent.

C’est vraiment pour que le monde puisse se trouver une place. C’est un espace où les francophones peuvent fraterniser. Il y a tous ces partenaires communautaires francophones qui sont tous sous le même toit , explique-t-elle.

C’était vraiment une idée, un rêve, il y a quelques années. Maintenant, c’est devenu une réalité. Valérie Hodgins.

Didier Marotte, le directeur du centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent espérait ouvrir cet espace à la fin de l’été, mais la pandémie a contrarié ses plans. Ce n’est finalement qu’au mois de décembre que l’installation a pu commencer, interrompue une nouvelle fois par des restrictions liées à la pandémie.

Valérie Hodgins pense que le carrefour francophone de Windsor va grandir au fil du temps. Photo : Matéo Garcia-Tremblay

La pandémie continue ainsi à avoir un impact sur le fonctionnement du carrefour, selon Mme Hodgins. Les contacts avec notre clientèle se font virtuellement. Nous ne sommes pas capables de les accueillir ici dans notre beau centre, mais on espère que dans les mois à venir la situation va changer , précise-t-elle.

Un espace pour les adolescents et les nouveaux arrivants

Le carrefour abrite présentement sept organismes en plus du centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent. Outre des organismes en lien avec l’éducation, la santé et l’immigration, le centre d’orientation des adolescents est également en place.

Pour Mme Hodgins, le lieu permettra aux jeunes francophones de vivre et d’interagir en français dans une ville qui n'offre pas une infinité d’espaces pour le faire.

Ils [les adolescents] peuvent apprendre, avoir des opportunités de leadership, trouver un emploi à temps partiel, fraterniser, être avec des amis en français, avoir un service de tutorat , indique-t-elle.

Les nouveaux arrivants bénéficieront également des services d’aide pour leur installation. Une garderie a d’ailleurs été mise sur pied qui accueillera, le moment venu, les enfants des nouveaux arrivants, pendant qu’ils feront des démarches à l’intérieur du carrefour.