Rivière-du-Loup emprunte 8 M$ pour rénover sa bibliothèque et sa Maison de la culture

La Ville de Rivière-du-Loup a confirmé un emprunt d'un peu plus de 8,3 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard.

Au cours des prochaines semaines, des contrats seront octroyés pour terminer les différents plans et devis.

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, précise que ce prêt servira également à la réalisation de travaux prévus à la Maison de la culture, qui se trouve dans le même édifice que la bibliothèque.

Ça inclut l'air climatisé à la Maison de la culture, parce que quand on va voir des spectacles, ce n'est pas long qu'il fait chaud , souligne Mme Vignet.

Ça inclut aussi une œuvre d'art de 75 000 $ et tout le filage dont on a besoin qui coûte quand même 100 000 $ , ajoute la mairesse.

On se retrouve avec un projet de cinq millions, mais la Maison de la Culture va être rénovée au complet avec une belle bibliothèque au goût du jour et ça, c'est attractif pour les jeunes familles. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

Ça va être fait pour au moins les 40 prochaines années, avec toutes les nouvelles technologies et des aires de vie pour toutes les sphères de notre communauté, autant les adultes, les jeunes et les plus jeunes , précise Mme Vignet.

Elle rappelle également qu'une partie de la facture des travaux sera assurée par le gouvernement, grâce à une subvention de 3,2 millions de dollars.

Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard, évalués à cinq millions de dollars, devraient quant à eux commencer au printemps 2021.

Avec les informations de Patrick Bergeron