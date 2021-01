65 % des Canadiens hors Québec en faveur d'un couvre-feu, selon un sondage

Ainsi, 65 % des répondants à un sondage Léger qui vivent à l'extérieur du Québec sont en faveur d'un couvre-feu temporaire dans leur province, si c'est ce que recommande la santé publique.

Toutefois, alors que 39 % d'entre eux pensent que ce serait un moyen efficace de réduire la propagation de la COVID-19, 41 % en doutent.

Au Québec, où un couvre-feu nocturne (20 h à 5 h) est en vigueur depuis une semaine et demie, 74 % des répondants disent appuyer la mesure.

Néanmoins, seulement 57 % des Québécois croient qu'elle est efficace.

Selon le vice-président exécutif de la firme Léger Christian Bourque, ces résultats laissent entendre que les Canadiens sont prêts à faire leur part contre la pandémie, mais il ajoute un bémol.

Les provinces doivent bien vendre leur salade s'ils veulent qu'un couvre-feu fonctionne. Christian Bourque, vice-président, Léger

M. Bourque souligne qu'au Québec, le taux d'appui aux mesures de santé publique, peu importe lesquelles, a été d'environ 75 % depuis le début de la pandémie.

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a rejeté l'idée d'un couvre-feu jusqu'à maintenant, optant plutôt pour un ordre de rester à la maison.

Toutefois, cette ordonnance prévoit beaucoup trop d'exemptions, selon les critiques, et plusieurs l'ont jugée inefficace.

Les jeunes plus touchés par le couvre-feu au Québec

Le groupe d'âge des 18 à 34 ans est celui qui appuie le moins le couvre-feu au Québec, selon Christian Bourque de la firme Léger. Seulement 55 % d'entre eux sont en faveur.

La raison : le couvre-feu semble toucher plus directement leurs activités. Ainsi, 26 % des répondants au sondage, tous âges confondus, affirment que le couvre-feu a eu un impact sur leur vie quotidienne, comparativement à 45 % chez les 18 à 34 ans.

Donc, autrement dit, si on veut limiter les contacts chez une clientèle qui est plus difficile depuis le début de la pandémie au niveau du respect des mesures, (un) plus (grand nombre) d'entre eux disent : "le couvre-feu a changé ma vie". Ça démontre (...) que la mesure est probablement efficace , conclut M. Bourque.

Le sondage a été mené du 15 au 18 janvier auprès de 1516 Canadiens recrutés aléatoirement en ligne.