Une pétition pour rouvrir les salons de coiffure du Québec

L’élue, qui est aussi coiffeuse et propriétaire d’un salon, estime qu’il s’agit d’un service essentiel pour le bien-être des citoyens.

La pétition publiée en ligne  (Nouvelle fenêtre) interpelle directement le premier ministre François Legault, qui a forcé la fermeture des commerces non essentiels depuis le 25 décembre. La pétition mentionne que les salons de coiffure sont tout à fait sécuritaires grâce aux nombreuses mesures sanitaires mises en place depuis la fin du premier confinement, en juin.

Par exemple, tous les clients et les employés portent le masque, les chaises et les instruments sont désinfectés et les clients doivent remplir un questionnaire à chaque visite. Certains salons sont encore plus restrictifs.

Tout comme chez les massothérapeutes, les kinésiologues, les orthothérapeutes, nous sommes autant vigilants. La différence c’est que nous, nous sommes fermés. Pourquoi? Extrait de la pétition

Jusqu’à maintenant, la pétition de Catherine Morissette a recueilli près de 700 signatures.

Dans les commentaires publiés au bas de la pétition, on peut lire les propos de plusieurs coiffeuses qui militent pour la reprise permanente de leur profession, notamment parce que la fermeture actuelle fait très mal financièrement à leur entreprise.