Val-d’Or plaide pour plus de respect dans les débats publics

Cette campagne survient à quelques mois des prochaines élections municipales et à la suite de l’augmentation des cas de menaces, d’intimidation ou de manque de respect envers les élus au Québec.

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, reconnaît que la situation n’a pas dégénéré dans la région, mais il croit que toutes les municipalités appuieront ce mouvement de solidarité

Il y a une polarisation dans l’opinion publique et la situation de la pandémie est venue l’exacerber, affirme-t-il. On voit des manifestations curieuses et des commentaires déplacés, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a de la place pour des débats, mais ce n’est pas avec des invectives et des jugements sommaires qu’on va avancer et intéresser des gens à occuper des fonctions dans notre système démocratique.

Pierre Corbeil estime que les élus de tous les paliers de gouvernement doivent aussi montrer l’exemple en rehaussant la hauteur de leurs débats.